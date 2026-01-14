صراع الكبار.. لا تفوّت ميعاد ماتش مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة حاسمة اليوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

ميعاد ماتش مصر ضد السنغال اليوم

تنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports Max 1 مع استديو تحليلي يضم نخبة من المحللين.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد السنغال

استقر حسام حسن المدير الفني على الدفع بنفس التشكيل الذي نجح أمام كوت ديفوار، مع الثقة الكاملة في إمام عاشور لقيادة خط الوسط، حيث يبدأ الفريق بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، بينما يشكل حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور محور الوسط، ويقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش.

أبدى حسام حسن سعادته البالغة بالفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، ووجه الشكر للاعبين على إسعاد الجماهير بالتأهل التاريخي أمام حامل اللقب، مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، وأنه يملك مجموعة من أفضل اللاعبين، ويضع خططًا مخصصة لكل خصم لتحقيق الهدف.

تعد هذه المواجهة اختبارًا قويًا للفراعنة، حيث يسعون للوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب القاري، في حين يعول الجهاز الفني على روح الفريق العالية والأداء الجماعي لتخطي عقبة السنغال والتقدم خطوة أخرى نحو الحلم الأفريقي.