21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

أفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه. 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعةأفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه. وأوضح "معطى"، في تقرير احصائي أصدره اليوم الثلاثاء أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، و19 مواجهة وإلقاء حجارة. يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.



