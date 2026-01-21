بدون إعلانات بجودة عالية.. تردد قناة Queen Dance...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:29 مساءً - شهدت الساحة الفضائية خلال الفترة الأخيرة ظهور قناة جديدة حملت اسم Queen كوين والتي استطاعت في وقت قصير جذب انتباه المشاهدين، وتقدم قناة كوين محتوى درامي متنوع مع تركيز خاص على مسلسلات رمضان، حيث تعرض الحلقات بجودة HD وصورة واضحة ما يمنح المشاهد تجربة متابعة مريحة بعيدًا عن الإعلانات المتكررة التي تفسد متعة المشاهدة، هذا الأسلوب ساهم في انتشار القناة سريعًا بين الجمهور الباحث عن مشاهدة متواصلة وحصرية.

تردد قناة Queen الجديدة 2026

يمكن استقبال قناة كوين بسهولة على القمر الصناعي نايل سات، من خلال إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

بعد إدخال التردد يدويًا والضغط على زر البحث ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات، لتبدأ فورًا في متابعة المسلسلات دون أي فواصل إعلانية.