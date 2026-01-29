اليورو يقترب من الـ 56.. وهذا هو البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - سجلت العملة الأوروبية الموحدة حالة من الثبات الملحوظ في مستهل تعاملات الخميس، حيث استقرت شاشات التداول العالمية عند مستوى 55.99 جنيه، وانعكس هذا الهدوء على القطاع المصرفي المصري الذي شهد تحركات طفيفة تمنح مرونة في خيارات التبديل النقدي، خاصة مع تقارب مستويات الأسعار بين المؤسسات الكبرى قبل العطلة الأسبوعية.
أفضل الوجهات لبيع وشراء اليورو
لمن يبحث عن تعظيم مكاسبه عند بيع ما يملكه من عملة صعبة، يبرز مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل واجهة للشراء بسعر 56.32 جنيه.
أما في حال الرغبة في الاقتناء أو الشراء من البنك، فيعتبر بنك القاهرة المقصد الأنسب بتقديمه أقل سعر للبيع عند 56.05 جنيه؛ مما يجعله الخيار الأول للمسافرين والمستثمرين لتقليل تكلفة التدبير.
سعر صرف اليورو اليوم في البنوك المصرية
- أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرارًا عند 56.08 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.
- بينما تقاربت أسعار بنك البركة والتعمير والإسكان والكويت الوطني عند مستوى 56.04 جنيه للشراء.
- وفي المقابل قدم المصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي سعرًا موحدًا للشراء بلغ 56.05 جنيه.