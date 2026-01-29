تبدأ من 4 جنيهات.. أسعار الكتاكيت اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - كشفت بورصة الدواجن عن المستويات السعرية الجديدة للكتاكيت في مستهل تعاملات اليوم، حيث شهدت الأسواق تباينًا ملحوظًا تبعا لنوع السلالة والغرض من التربية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقر سعر الكتكوت الأبيض القطعان عند مستوى 10 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الأبيض العام ما بين 15 و26 جنيهًا، مما يتيح خيارات متنوعة للمربين الصغار وأصحاب المزارع الكبرى على حد سواء.

أسعار الكتاكيت المختلفة في الأسواق

سجل الكتكوت الساسو متوسط 8 جنيهات، بينما ارتفع الصنف بيور منه إلى 9 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الذي يحظى بطلب عائلي فقد استقر عند 4 جنيهات.

كما تداولت الأسواق الكتكوت الهجين بسعر 6 جنيهات، والجيل الثاني بسعر 7 جنيهات، وصنف روزي بيور بمستوى 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات

تفاوتت عروض الشركات الكبرى اليوم، حيث تصدرت القاهرة للدواجن ونيوهوب إيجيبت القائمة بسعر 26 جنيهًا للكتكوت، بينما قدمت شركة الوطنية سعرًا عند 23 جنيهًا، والعناني عند 22 جنيهًا.

وفي المقابل طرحت شركة الوادي إنتاجها بـ 20 جنيهًا، وجاءت شركة مكة المكرمة بأقل الأسعار للأبيض عند 15 جنيهًا، و12 جنيهًا للصنف الساسو.