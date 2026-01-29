للكبار فقط … تردد قناة Dorcel TV...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - قناة Dorcel TV HD واحدة من القنوات المتخصصة للكبار فقط +18 وهي معروفة بتقديم محتوى أجنبي موجه لفئة عمرية محددة مع الاعتماد على جودة بث عالية وتقنيات حديثة في العرض، تحرص القناة على توفير تجربة مشاهدة مستقرة من حيث وضوح الصورة ونقاء الصوت ما يجعلها من القنوات التي تحظى بمتابعة مستمرة على الأقمار الصناعية، وتعمل القناة بنظام FTA أي أنها متاحة للمشاهدة دون اشتراك مدفوع مع التأكيد على أنها غير مناسبة للأطفال أو المشاهدة العائلية.

تردد قناة Dorcel TV HD

يمكن استقبال قناة Dorcel TV HD عبر إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الاستقبال:

التردد: 11229

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

نظام البث: FTA (مفتوحة)

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة Dorcel TV HD على الريسيفر

لتثبيت القناة بسهولة ينصح باتباع الخطوات التالية بدقة: