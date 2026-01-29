استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور موعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2026، الخاصة بالفصل الدراسي الأول لهذا العام الحالي 2025-2026، يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان بعض من المصادر التعليمية إنه تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة في المراكز الامتحانية خلال الساعات الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2026

كشفت مصادر تعليمية في مديرية التربية والتعليم بحافظة الفيوم، بأنه تم تصحيح كافة الأوراق الامتحانية وبكل دقة، خلال الساعات القليلة الماضية في جميع الكنترولات، وأشارت المصادر بأن عملية رصد الدرجات تمت بكل شفافية، وذلك لحصول جميع الطلاب والطالبات على حقهم بالكامل من الدراجات، ومن المقرر إعلان النتيجة واعتمادها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور، فور صدور نتيجة الشهادة الإعداداية الاستعلام عنها عبر الخطوات الآتية:

النقر على رابط موقع محافظة الفيوم.

من ثم اختيار قسم الخدمات التعليمية.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم إدخال رقم الجلوس بشكل دقيق.

الضغط على زر عرض النتيجة، وانتظر قليلًا للاطلاع على الدرجات كاملة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2025-2026 كما يلي: