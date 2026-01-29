لا زيادة في الوقود.. ننشر أسعار البنزين والسولار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - خيم الهدوء على أسعار المحروقات في مصر مع بداية تعاملات الخميس، حيث أكدت شعبة البترول باتحاد الغرف التجارية انتظام حركة الإمدادات في كافة المحافظات دون أي أزمات أو اختناقات في ظل توافر كامل للمعروض من البنزين والسولار.

أسعار البنزين الرسمية

استمر العمل بالتسعيرة المعتمدة من لجنة التسعير التلقائي، حيث سجل لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، بينما استقر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وبلغ سعر بنزين 95 الفاخر 21 جنيهًا للتر.

سعر السولار

السولار يمثل المحرك الأساسي لسيارات النقل الجماعي والشحن، فقد حافظ على سعره عند 17.50 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي

استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا، بينما بلغت الأسطوانة المخصصة للأغراض التجارية 450 جنيهًا.

وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل، فما زالت المحاسبة بنظام الشرائح تبدأ من 4 جنيهات للمتر المكعب وتصل إلى 7 جنيهات للاستهلاك المرتفع، مع ثبات غاز السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب.