قبل الجميع.. نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026، يزداد حماس الطلاب وأسرهم لمعرفة نتائجهم في الشهادة الإعدادية، تُعد هذه النتيجة خطوة حاسمة توجه الطالب نحو المرحلة الثانوية العامة أو الفنية، حيث تجمع بين درجات الامتحانات النهائية وتقييم أعمال السنة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام الإلكتروني بسهولة من خلال بوابات المديريات التعليمية، وذلك من خلال اتباع السطور التالية:

ادخل إلى موقع المديرية التابع لمحافظتك (مثل بوابة التعليم الأساسي أو موقع الجيزة التعليمي).

ابحث عن خدمة “نتيجة الشهادة الإعدادية 2026” ضمن الخدمات الرئيسية.

أدخل الرقم القومي أو رقم الجلوس بدقة، ثم اختر الفصل الدراسي الأول.

اضغط على زر العرض لتظهر الدرجات التفصيلية لكل مادة مع المجموع الكلي مباشرة.

طرق الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي الترم الأول 2026

توجد خيارات متعددة تناسب جميع الطلاب، حيث يمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمحافظة لسماع الدرجات صوتيًا، كذلك يُسمح بإرسال رقم الجلوس برسالة نصية قصيرة إلى الرقم المعلن من قبل المديرية.

وبعد يوم من الإعلان الإلكتروني، تُعلق الكشوف الرسمية في المدرسة لمن يفضل الاطلاع الورقي، فإن بعض المحافظات تتيح الاستعلام عبر التطبيقات الرسمية للهواتف الذكية.

نصائح بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026

هناك بعض النصائح المهمة الواجب اتباعها بعد ظهور النتيجة لتجنب الأخطاء:

احرص على التقاط صورة شاشة للنتيجة أو طباعتها فور ظهورها للاحتفاظ بنسخة شخصية.

راجع الدرجات مع ولي الأمر بعناية للتأكد من صحتها.

إذا لاحظت أي خطأ في جمع درجات مادة معينة، قدم طلب تظلم في الإدارة التعليمية التابعة لك خلال الفترة المسموح بها قانونًا، وهي غالبًا خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

توزيع الدرجات في الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي 2026