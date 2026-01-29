نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2026 بالاسم ورقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2026، حيث تعتبر تلك المرحلة هامة وفاصلة في مستقبل الطلاب التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

كشفت بعض من المصادر الرسمية، أنه من المقرر بأن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول في محافظ البحيرة، ويكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث إن عملية التصحيح والمراجعة لا تزال حتى هذا الوقت بداخل المراكز الامتحانية.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة

أوضحت تلك المصادر أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، اعتماد النتيجة من السيد محافظ البحيرة، ومن ثم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، أو موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وكذلك في كافة المدارس بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2026

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وتمثلت كما يلي: