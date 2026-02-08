محمد صلاح ضد عمر مرموش.. ما تاريخ المواجهات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستقبل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح ضد عمر مرموش

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى هذه القمة المرتقبة، التي تشهد مواجهة مصرية خالصة على الملاعب الإنجليزية، تجمع بين محمد صلاح وعمر مرموش، في ظل تألق الثنائي مع فريقيهما خلال الموسم الجاري، ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا وصراعًا فنيًا من العيار الثقيل.

وتحظى المباراة باهتمام واسع، كونها لا تقتصر على الصراع الجماعي بين ليفربول ومانشستر سيتي، بل تمتد إلى مواجهة فردية بين خبرة محمد صلاح وطموح عمر مرموش، في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

مواجهات صلاح ومرموش

تعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين محمد صلاح وعمر مرموش، منذ انضمام الأخير إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، حيث يسعى مرموش لتسجيل هدفه الأول أمام الريدز.

وكانت المواجهة الأولى بين الثنائي قد أقيمت في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب «الاتحاد»، وشهدت تسجيل محمد صلاح أحد هدفي اللقاء.

أما المباراة الثانية، فجاءت في الدور الأول من الموسم الجاري على ملعب «الاتحاد» أيضًا، ونجح مانشستر سيتي خلالها في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

يحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، عقب مرور 24 جولة من عمر المسابقة.

في المقابل، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.