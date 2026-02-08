برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:33 مساءً - تسيطر مشاعر القلق والانتظار على بيوت طلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بالأزهر الشريف، تزامناً مع اقتراب الكشف عن درجات الفصل الدراسي الأول، حيث وتعمل اللجان المختصة داخل الكنترولات حالياً على وضع اللمسات الأخيرة من مراجعة ورصد، عقب انتهاء ماراثون الاختبارات الذي خاضه الطلاب، ومن المقرر أن يتم رفع النتائج إلكترونياً لضمان الشفافية والسرعة، مما يسمح لكل أسرة بالاطمئنان على مستوى أبنائها التعليمي في واحدة من أهم المراحل التأسيسية بالتعليم الأزهري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تترقب آلاف الأسر في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026، ومن المتوقع صدور النتيجتين خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء أعمال المراجعة النهائية واعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية.

رابط الاستعلام الرسمي عن نتيجة الشهادتين الأزهرية

توفر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتيجة بمجرد اعتمادها، ويمكن الوصول إليه من هنا، حيث يتيح الرابط عرض الدرجات كاملة باستخدام رقم الجلوس فقط، مع تفاصيل المواد والمجموع الكلي والتقدير العام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الاستعلام باتباع الخطوات البسيطة التالية: