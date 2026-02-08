موقف عمر مرموش.. تسريب تشكيل مانشستر سيتي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:33 مساءً - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، علي د التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليفربول المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول، مساء الأحد، على أرضية ملعب أنفيلد، في مباراة قوية يسعى خلالها الفريق السماوي لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2.

ويعتمد جوارديولا على النجم النرويجي إرلينج هالاند لقيادة الخط الهجومي، أملاً في حسم القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمى:دوناروما.

يتواجد في خط الضهر: نونيز – خوسانوف – جويهي – أوريلي.

يقود خط المنتصف: رودري – ريندرز – ريان شرقي.

فيما يقود خط الهجوم: فودين – سيمينيو – هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تقام المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.