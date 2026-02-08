بسبب ”إكس”.. وداعًا للتصوير من المدرجات في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 03:33 مساءً - تسببت مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد في فتح ملف شائك يتعلق بالحقوق الرقمية، فبعد تفوق "العالمي" بثنائية نظيفة، انتقلت الإثارة من أرض الملعب إلى أروقة المحاسبة الإلكترونية، وهنا كشف الإعلامي بتال القوس عن تعرض فئة من جمهور النصر لمواقف غير سارة إثر مشاركتهم لمقاطع فيديو حية من داخل المدرجات

رابطة الدوري تُغلق الباب أمام البث غير المرخص

أصبحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أكثر صرامة في مواجهة تداول المقاطع غير الرسمية، وبعد مباراة النصر والاتحاد الأخيرة التي انتهت بفوز العالمي 2-0، بدأت الرابطة ملاحقة أي بث فردي عبر المنصات الرقمية.

جماهير النصر تتلقى رسائل رسمية من إكس

أفاد الإعلامي بتال القوس أن العديد من مشجعي النصر الذين نشروا لقطات من اللقاء على منصة إكس تلقوا رسائل تحذيرية مباشرة، حيث أكدت الرسائل انتهاك حقوق البث الحصري للدوري السعودي، مما ينذر بإجراءات أكثر شدة مستقبلاً.

تصعيد الرابطة للحفاظ على حقوق البث

جاءت الرسائل نتيجة شكاوى رسمية قدمتها الرابطة إلى إكس، في خطوة واضحة لمنع تكرار التسريبات، فقد يُظهر هذا الإجراء حرص الرابطة على حماية المنتج الرياضي ومنع أي استخدام غير قانوني للمباريات.