القصة الكاملة لعيد الحب.. أسرار 14 فبراير ولونه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 مساءً - ايام أو ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب، ذلك الاحتفال العالمي الذي يقام سنويًا يوم الرابع عشر من كل شهر ميلادي، لماذا يحتفي به العشاق وما هي قصة " القديس فالنتين"؟

قصة عيد الحب

أشهر الروايات التي قيلت في هذا الأمر هي رواية القدي فالنتين، والذي دفع حياته ثمنًا لحبه، بعد أن قام بتزويج الجنود في السر إيمانًا منه برسالة الكنيسة والإنسانية والتي لا تمنع إلى اقتران المحبين.

بهذا الأمر ضرب عرض الحائط بأمر الإمبراطور كلوديوس حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، والذي كان قد منع الجنود من الزواج.

إلقاء القبض على القديس فالنتين

خلال ذلك الوقت ضرب الطاعون رومانيا وتزايد عدد الموتى، وازدادت الحاجة للجنود، وقد كان هناك اعتقاد بأن أفضل الجنود هم العزاب، فتم حظر القرار مرة ثانية، وقام باعتقال القديس فالنتين بأمر من حاكم روما، ثم أمر بضربه ضربًا مبرحًا ومن ثم قطع رأسه يوم 14 فبراير.

ارتباط عيد الحب باللون الأحمر

الأصل في ارتباط عيد الحب باللون الأحمر، هو قيام الجنود بإلقاء فالنتين بالورود الحمراء، عرفانًا وتقديرًا له، لذلك أصبح يوم 14 فبراير هو عيد الحب واللون الأحمر هو رمزه.