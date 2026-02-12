عادت بمحتوى أقوى للكبار فقط… تردد قناة shagaf...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 مساءً - منذ انطلاق قناة shagaf شغف عبر القمر الصناعي نايل سات أثارت اهتمام شريحة واسعة من المشاهدين بسبب طبيعة المحتوى الذي تقدمه والذي يتنوع بين أفلام ومسلسلات ومقاطع مختلفة +18 إلى جانب إعلانات لافتة للانتباه، هذا التنوع جعل القناة محل جدل بين من يعتبرها تجربة ترفيهية مختلفة ومن يرى أن محتواها يحتاج إلى ضوابط أكبر.
ومع تكرار انقطاع البث أو تغيير التردد خلال فترات سابقة أصبح البحث عن التردد الصحيح أمرًا ضروريًا للراغبين في متابعة القناة دون تشويش أو توقف مفاجئ.
تردد قناة shagaf على نايل سات
لضبط قناة شغف واستقبالها بشكل صحيح يمكن إدخال البيانات التالية على جهاز الاستقبال:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11096.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
طريقة تثبيت قناة shagaf على الرسيفر
لإضافة تردد قناة shagaf يدويًا يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم.
- اختيار التركيب أو إعدادات القنوات.
- تحديد القمر الصناعي نايل سات.
- اختيار إضافة تردد جديد ثم إدخال بيانات التردد السابقة بدقة.
- الضغط على بحث والانتظار حتى انتهاء عملية التنزيل.
- حفظ القناة ضمن قائمة القنوات الرئيسية.
- يفضل التأكد من توجيه الطبق بشكل صحيح نحو نايل سات لضمان استقبال إشارة مستقرة وصورة واضحة دون تقطيع