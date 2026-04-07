الذهب يتراجع في لحظة حاسمة.. الأسواق تترقب قرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 مساءً - سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين عالميًا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4638.30 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4664 دولارًا، وسط ترقب حذر لأي تطورات قد تؤثر على اتجاه الأسواق.

تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يزيد الضغوط على أسعار الذهب

تأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتبادل الهجمات بين الجانبين، إلى جانب رفض طهران الاستجابة للمطالب الأميركية المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة تيستي لايف، أن الأسواق تترقب نتائج التصريحات الحادة الأخيرة الصادرة عن ترامب، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الصراع، بحسب ما نقلته رويترز.

ارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، لتستقر فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الخليج ومخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وساهم هذا الارتفاع في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى رفع مستويات الأسعار، ورغم أن الذهب يُعد من أبرز أدوات التحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كونه أصلًا لا يحقق عائدًا مباشرًا.

توقعات تثبيت الفائدة الأميركية تضعف جاذبية الذهب للمستثمرين

تشير توقعات الأسواق، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي، إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يضغط على أسعار الذهب.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي لشهر مارس، إلى جانب بيانات اقتصادية مهمة تشمل مؤشر أسعار المستهلكين ونفقات الاستهلاك الشخصي، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.8% إلى 72.19 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 1% إلى 1959.82 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1475.93 دولار، في ظل موجة هبوط شملت معظم المعادن.

وتبقى تحركات الذهب مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي وقرارات السياسة النقدية، ما يعزز من حالة الترقب في الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.