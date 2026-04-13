نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأسهم اليابانية تهبط بعد انهيار محادثات واشنطن وطهران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تقارير عن استعداد البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما ألقى بظلال من الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار.

وهبط المؤشر إلى مستوى 56357.40 نقطة، بعد أن كان قد سجل في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، في انعكاس سريع لتحول شهية المستثمرين نحو الحذر.

كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3721.78 نقطة، وسط تداولات متقلبة، مع ترقب الأسواق لتطورات المشهد الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم اليابانية تهبط بعد انهيار محادثات واشنطن وطهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.