صرف رواتب مايو 2026 مبكرًا في السعودية.. التفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:33 مساءً - في خطوة تعكس مرونة السياسات المالية وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين، أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو 2026، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا القرار لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتمكينها من الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الدينية المهمة.

متى تنزل رواتب مايو 2026 في السعودية

أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر مايو سيتم يوم الأحد 7 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 24 مايو 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في 27 من الشهر ذاته، ويأتي هذا التعديل ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة عند تداخل مواعيد الصرف مع الإجازات الرسمية أو المناسبات الدينية، بما يضمن استمرار الخدمات المالية دون تعطيل.

ويُعد هذا الإعلان مهمًا لملايين الموظفين في القطاع العام، حيث يمنحهم وضوحًا مبكرًا حول توقيت استلام مستحقاتهم المالية.

تقديم صرف رواتب مايو بسبب عيد الأضحى

أوضحت الوزارة أن القرار جاء نتيجة تزامن موعد صرف الرواتب المعتاد مع أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق تقويم أم القرى، وهو ما استدعى تقديم الصرف لتفادي أي تأخير قد يؤثر على الموظفين خلال فترة العيد.

ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات الحكومية بمراعاة المناسبات الدينية الكبرى، وتقديم حلول عملية تضمن راحة المواطنين وتيسير أمورهم المالية، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في المصروفات.

تأثير قرار تقديم صرف رواتب مايو

من المتوقع أن يسهم تقديم موعد صرف الرواتب في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، حيث يتيح لهم الاستعداد المبكر لمتطلبات عيد الأضحى، مثل شراء الأضاحي والملابس والاحتياجات الأساسية، كما ينعكس هذا القرار إيجابيًا على الأسواق المحلية، التي تشهد عادة نشاطًا ملحوظًا خلال موسم العيد.

ويرى مختصون أن مثل هذه القرارات تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد أن السياسات المالية الحكومية تراعي البعد المعيشي للمواطنين، إلى جانب دورها في تنظيم الدورة الاقتصادية.

ويؤكد هذا التوجه استمرار وزارة المالية في تبني قرارات مرنة ومدروسة، تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزز من ثقة المواطنين في كفاءة الإدارة المالية الحكومية.