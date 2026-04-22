تخفيض سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:33 مساءً - اشتكي العديد من ارتفاع سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية، وذلك بسبب الشريحة الموحدة لجميع العدادات والتي تتسبب في نفاذ الرصيد بشكل أسرع.

أكدت وزارة الكهرباء أن وصول سعر الكيلو وات في عداد الكهرباء الكودي 2.74 جنيهًا للكيلو في الساعة هو سعر التكلفة الفعلية لاستخدام الكهرباء، ويرجع هذا الفارق الكبير في السعر أن العداد الكودي يحاسب على أعلى شريحة سعرية كإجراء مؤقت للعقارات المخالفة، حيث يبدأ سعر الكيلو في الشريحة الأولى من 68 قرشًا فقط، وحرمت الدولة أصحاب العدادات الكودية من شرائح الكهرباء حتي يقوموا بتقنين أوضاعهم.

تحويل العداد الكودي إلى شرائح بسهولة

عرضت الدولة الحل المناسب والوحيد للعودة إلى نظام الشرائح وهو التصالح مع مخالفات البناء، وقدمت شركة الكهرباء بعض التسهيلات لتقييد العدادات الكودية وتحويلها إلى عداد شرائح ومنها:

التحويل الجماعي للعمارة

تزداد فرصة قبول الطلبات الجماعية لتشريع الإجراءات للكتل السكانية مرةاحدة.

إلغاء المعاينة المعقدة

إذا تم تركيب العداد فعليًا فيمكن التحويل إلكترونيًا، فالشركة تعتمد بيانات العداد الموجودة في النظام.

التحويل الورقي

حيث يتم تغير المحاسبة على العداد دون تغير العداد نفسه ودفع ثمن عداد جديد.

التقديم "أونلاين"

يمكن تقديم طلب التحويل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

بعض الأوراق المطلوبة لتحويل العداد إلى نظام الشرائح