إشادة واسعة بمونوريل شرق النيل بعد نجاحه في خدمة الجماهير خلال الفعاليات الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً -

في مشهد يعكس الزخم الجماهيري المتزايد والثقة المتنامية في وسائل النقل الحديثة، شهدت محطات مونوريل شرق النيل إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق من المواطنين، الذين توافدوا بأعداد كبيرة من مختلف المناطق، متجهين إلى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، لحضور الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومتابعة مباراة مصر وبلجيكا أمس ضمن فعاليات كأس العالم.

وتحول مونوريل شرق النيل إلى وسيلة نقل محورية الآلاف المشجعين، الذين استقلوا قطارات ، حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية، في مشهد احتفالي يعكس روح الانتماء والحماس الكروي، ويجسد قدرة المونوريل على استيعاب الحشود وتقديم تجربة نقل حضارية وآمنة وسريعة.

وأشاد المواطنون بسهولة الحركة وسرعة الوصول عبر المونوريل إلى قلب العاصمة الجديدة، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة، ويعد إضافة قوية للبنية التحتية للنقل في مصر، بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

كما أكد عدد اخر من المشاركين في الفعالية أن تجربة استقلال مونوريل شرق النيل باتت جزءًا من طقوسهم في الذهاب إلى الفعاليات الكبرى المقامة بالعاصمة الجديدة ، نظرًا لما يوفره من راحة وانسيابية وتنظيم متميز، فضلًا عن كونه وسيلة عصرية تعكس صورة مصر الحديثة.

ويأتي هذا الإقبال الكبير ليعزز من مكانة مونوريل شرق النيل كأحد أهم مشروعات النقل الذكي في مصر، وكمحور رئيسي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الجديدة، خاصة خلال الفعاليات الكبرى والمناسبات الجماهيرية التي تشهد حضورًا كثيفًا من المواطنين.