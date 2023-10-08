4 شهداء خلال دقائق .. وحصيلة الضفة ترتفع لـ12 شهيدًا

انت الأن تتابع خبر4 شهداء خلال دقائق .. وحصيلة الضفة ترتفع لـ12 شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، خلال دقائق، وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إنّ شهيدين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة أن 9 جرحى وصلوا من المخيم أيضًا بينهم إصابة حرجة بالرأس.

وذكرت وزارة الصحة، أن الشهيد الثالث ارتقى في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، قبل قليل، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد الرابع هو محمد زياد حميد من بيت عنان وقد ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في البلدة، ونقلت الطواقم جثمانه إلى مستشفى رام الله.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة، منذ ساعات المساء، إلى خمسة مضافًا إليهم الشهيد عبد الحليم أبو سنينة الذي ارتقى قرب المدخل الشمالي لأريحا، مساء الأحد.

وقالت الصحة إن 12 شهيدًا ارتقوا في الضفة منذ مساء أمس السبت.