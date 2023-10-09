انت الأن تتابع خبر مستجدات في قضية مقتل السائحين الإسرائيليين في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعادت طائرة عسكرية إسرائيلية جثماني السائحين الإسرائيليين اللذين قتلا أمس في الاسكندرية شمال مصر، والجريح، وكذلك 17 إسرائيليا آخر.

ونقل موقع "واينت" العبري، الاثنين، الخبر قائلا: "عاد القتلى والجريح من العملية الإرهابية في الإسكندرية إلى إسرائيل على متن طائرة تابعة لسلاح الجو، كما عاد 17 سائحا إسرائيليا إضافيا ممن تعرضوا للهجوم".



يذكر ان مصدر أمني مصري قال الأحد إن شرطيا مصريا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية، ما أدى لمقتل سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وجرح إسرائيلي.

وقال: "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

ونشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه من موقع الحادث.