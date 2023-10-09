انت الأن تتابع خبر أسرى جدد ومصادر إسرائيلية تؤكد: عدد الضحايا لا يمكن استيعابه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات داخل مستوطنات الغلاف.

يذكر ان الناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، قال الاحد إن مقاتلي كتائب القسام تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس"، قد اعلنت السبت، أن لديها عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار.

ونشرت حسابات حركة حماس على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأسرى إسرائيليون نقلتهم الحركة إلى غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تقارير عن احتجاز رهائن وسط تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقتين في سديروت، وبيّنت المصادر ذاتها أن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات للسكان في سديروت ومحيطها بعدم الخروج من المنازل مع استمرار الاشتباكات

هذا وقالت وكالة شينخوا الصينية إن قياديا في حركة حماس أبلغ قطر بعدم ممانعة الحركة لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات، وبيّن المصدر ذاته أن قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.

ومن جانب آخر، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

وفي وقت سابق، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.

من جانبها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دفع بدبابات ومدافع ثقيلة إلى 20 موقعا على طول الحدود مع قطاع غزة، وجددت طائرات مروحية إسرائيلية إطلاق النار بشكل كثيف على مناطق شرقي غزة.