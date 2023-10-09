493 شهيداً في غزة .. وتصريحات مستفزة من الاحتلال

انت الان تتابع خبر 393 شهيداً في غزة .. وتصريحات مستفزة من الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 493 منهم 91 طفلا و61 امرأة وإصابة 2751 منهم 244 طفلا و151 امرأة.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن طائرات سلاح الجو التابعة له أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من ألف طن من القنابل على قطاع غزة، وقصف أكثر من 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد/الاثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنها على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى.

وأوضح الجيش في بيان، أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قصفت خلال الليل أكثر من 500 هدف لحماس والجهاد الإسلامي