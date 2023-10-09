انت الان تتابع خبر مجزرة في غزة .. والاحتلال يحرم القطاع من الكهرباء والطعام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتواصل قوات الاحتلال باستهداف المدنيين في غزة، وارتكاب مجازر مروعة في القطاع أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت مصادر فلسطينية في القطاع، إن طيران الاحتلال استهدف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وقصف الاحتلال سوق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن عشرات الشهداء وعدد كبير من المصابين.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت الإثنين، أنه أمر بفرض حصار كامل على غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء لا وقود، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال غالانت إنّ "إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد قطاع غزة إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود وقال "نحن نقاتل أناساً متوحشين ونتصرف وفقاً لذلك".

بدورها، اطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين رشقة صاروخية باتجاه القدس المحتلة وتل ابيب ردا على قصف المدنيين، وقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس دون توقف.

وكشفت الكتائب أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخا.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على الشارع رقم 1 بين القدس وتل أبيب.

هذا وقالت قناة كان العبرية، الإثنين إن التقديرات الإسرائيلية بأن حركة (حماس) قد خططت للعملية العسكرية في غلاف غزة (طوفان الأقصى)، منذ نحو عام.

وأضافت القناة، أن ما يقدر بـ 800 إلى نحو 1000 مقاتل من نخبة كتائب القسام، شاركوا في اقتحام الغلاف، تحت غطاء الصواريخ، ووصلوا إلى 20 مستوطنة و11 معسكراً للجيش الإسرائيلي