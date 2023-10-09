انت الأن تتابع خبر الاحتلال الاسرائيلي يخلي 15 مستوطنة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين، 15 مستوطنة بشكل كامل في منطقة غلاف قطاع غزة.

أوقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "سنخلي المستوطنات الإسرائيلية كافة الملاصقة للحدود مع قطاع غزة".

ويأتي ذلك تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة أطلقتها كتائب القسام باتجاه مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية طوفان الأقصى.

هذا وتواصل قوات الاحتلال باستهداف المدنيين في غزة، وارتكاب مجازر مروعة في القطاع أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين، إذ أعلن جيش الاحتلال، الآن، إنّ سلاح الجوّ ينفذ هجومًا واسعًا في غزة، مشيرًا إلى أنّه مستمرّ باستهداف (المدنيين).