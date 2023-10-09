انت الأن تتابع خبر اتفرج .. اقتحام القسام لمواقع عسكرية .. والقتلى إلى 800 إسرائيلي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت القناة 13 العبرية: "ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى 800".

وفي ذات السياق، نشرت كتائب القسام مشاهد لاقتحام مقاتليها لمواقع عسكرية لجيش الاحتلال، في المنطقة المحتلة شمال غزة، خلال معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت يوم السبت، إذْ تقدم مقاتلو القسام نحو مواقع الاحتلال المعززة بأبراج عسكرية تحمل معدات متقدمة وألحقوا أضرارًا فيها وواصلوا السير نحوها في مجموعات.

كما أظهر المقطع المصور استهداف الأبراج العسكرية لجيش الاحتلال بمختلف أنواع الأسلحة، وأظهر أنّه خلال العمليات دمرت الكتائب دبابات من طراز "ميركافا" خلال محاولتها التصدي للمقاومين بعد استهدافها بصواريخ مضادة للدروع.