انت الأن تتابع خبر الملك والرئيس الفرنسي يبحثان سبل وقف التصعيد في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

وحذر جلالته من أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الجانبين على أمن المنطقة بأكملها.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وفرنسا، وضرورة الدفع باتجاه ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.