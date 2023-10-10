انت الأن تتابع خبر القيادة الفلسطينية تطالب بوقف شلال الدم النازف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم، لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة والهمجية على قطاع غزة فورا، وفقاً لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأوضح الشيخ في تغريدة له على موقع اكس الثلاثاء، أن الاتصالات الفلسطينية جارية لوقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري للمواطنين في غزة.

وطالب باسم القيادة الجهات الأممية المختصة السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة لإغاثة الشعب هناك.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف كثيف وغارات متواصلة وعنيفة تقصف مواقع متعددة في القطاع، وبناء على الوضع المأساوي الذي يعانيه السكان، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر.

من جانبه اعلن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أن قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية.