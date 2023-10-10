انت الأن تتابع خبر استشهاد صحفية وعائلتها في قصف إسرائيلي لمنزلها شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهدت صحفية وعائلتها، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي لمنزلها شمال قطاع غزة.



وأفاد مصدر اعلامي بأن الزميلة الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، استشهدوا في قصف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وباستشهاد الصحفية ميمة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين اليوم إلى أربعة، بعد استشهاد الزملاء الصحفيين سعيد الطويل، ومحمد صبح، وهشام النواجح.



وقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ثمانية منذ العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي، حيث استشهد كل من الزملاء الصحفيين: إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ.