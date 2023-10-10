انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، على شاب بالضرب المبرح على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وتم نقله لمستشفى الشهيد ياسر عرفات لتلقي العلاج.



وأفاد مدير مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت محمد الرمحي لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن علي ياسر لافي عودة (37 عاما) من سكان بلدة حوارة جنوب نابلس، وهو سائق سيارة أجرة بالضرب المبرح، ووصفت حالته بالمستقرة.



يذكر أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل مستمر على المواطنين المارين من المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، سواء بإطلاق الرصاص الحي أو الضرب المبرح.