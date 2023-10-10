انت الان تتابع خبر كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت كتائب عز الدين القسام قصفها مطار بن غوريون بالصواريخ، وأكد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في محيط المطار ومناطق واسعة في تل أبيب وعموم إسرائيل.

وقالت الكتائب إن استهداف بن غوريون يأتي ردا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة.

كما أكدت مصادر اعلامية سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في نيس تسيونا جنوب تل أبيب.

وكانت كتائب القسام قد امهلت سكان عسقلان لمغادرتها قبل الخامسة مساء وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، انه ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.