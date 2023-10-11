انت الأن تتابع خبر تصريح صادم .. بوتين: إسرائيل احتلت أراضٍ فلسطينية تاريخية بالقوة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرًا يمكن أن يؤدي إلى السلام"، مضيفًا أنّ غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل بالقوّة".

وقال: "إنّ القضية الفلسطينية في وجدان كل شخص في تلك المنطقة، بل في وجدان المسلمين كلّهم"، وإنّه "كانَ يجب أن تقوم دولة فلسطينيّة من ضمنها غزة حينَ اعترف العالم بقيام دولة (إسرائيل).. لكنّ ذلك لم يحدث".