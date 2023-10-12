انت الأن تتابع خبر إجلاء 50% من الاسرائيليين قرب الحدود مع لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تمّ إجلاء 50% من الإسرائيليين في البلدات قرب الحدود مع لبنان، فضلًا عن اجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من 24 بلدة في غلاف غزة.

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإجلاء أن حماس دخلت قتالا قد يستمر شهرا، وأن هذا واضح من وتيرة إطلاق الصواريخ، على حد قولها.

وفي السياق ، أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن "قلقها الواضح" من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

يأتي هذا بالتزامن مع اطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه تل أبيب بحسب مصادر اعلامية.

كما اشارت المصادر الى إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة والمناطق القريبة منها.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا أن صفارات الإنذار تدوي في نتانيا جنوب حيفا.

وأفادت المصادر ذاتها بسقوط صواريخ في مناطق شرق مدينة الخضيرة، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الصواريخ سقط قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية.