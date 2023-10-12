انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدمر برجا سكنيا يضم 44 شقة شمال غزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دمرت طائرات الاحتلال الحربية، الخميس، برج رقم (7) في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، وسوّته بالأرض.

وأفاد مصدر اعلامي، بأن طائرات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ على البرج المكون من 11 طابقاً ويضم 44 شقة سكنية ودمرته بشكل كامل وسوّته بالأرض، وألحقت أضرارا جسيمة في الأبراج المجاورة له.

ويتواصل العدوان على شعبنا لليوم السادس على التوالي، موقعا مزيدا من الضحايا أغلبيتهم من النساء والأطفال في صفوف المدنيين، ودمارا كبيرا في المنازل والأبراج والبنايات والممتلكات والبنية التحتية.