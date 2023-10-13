انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية الإيراني من بيروت: فتح جبهات أخرى احتمال قائم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، فور وصوله، مساء الخميس، إلى لبنان، إنّ "إيران مستمرة بقوة في دعمها المقاومة الفلسطينية، سياسيًا وإعلاميًا"، مشددًا على أنّه "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة، فإن فتح جبهات أخرى ضد إسرائيل هو احتمال قائم".

وأضاف عبد اللهيان أنّ "عملية طوفان الأقصى جاءت ردًا على جرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدًا رفض "الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد اللهيان، الذي ذكرت المصادر أنّه كان في استقباله ممثلون عن حزب الله وحركة أمل وحماس والجهاد، على أنّ "قطع الماء والكهرباء، واستهداف المدنيين من أهل غزة، هما جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "الكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وأضاف عبد اللهيان: "أتقدم بالتهاني للشعب الفلسطيني على مقاومته ‫وعلى عملية طوفان الأقصى".