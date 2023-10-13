انت الأن تتابع خبر أردوغان : هجمات الاحتلال في غزة وصلت حد المجزرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بأنها “وصلت لحد المجزرة” بحق الشعب الفلسطيني ولا يمكن إيجاد تفسير لها بأي شكل.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي بملتقى وقف الشباب التركي الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.



وقال : “لا يمكن بأي شكل من الأشكال تفسير الهجمات ضد إخواني في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة”



وأضاف :”لا مياه ولا خبز ولا غذاء في غزة، كل هذا يتعارض مع إعلان حقوق الإنسان، فإين الغرب، هل هناك إجراء اتخذوه بهذا الصدد، وحتى هذا غير موجود”.



وقال: ” قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليونين من سكان غزة ليس بإنساني ولا مكان له في قانون الحرب”.



وأوضح الرئيس التركي، أنّ الدول تختلف عن التنظيمات، قائلاً :”الدول مُلزمة بالامتثال لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، ونحن نرى أن هذا الخط بدأ يختفي تدريجيا”



ودعا الرئيس التركي الدول لعدم زيادة لهيب نيران الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائلاً :” لا نريد للصراع أن يمتد في منطقتنا، وندعو القوى الفاعلة في المنطقة للعمل على خفض التوتر بدلاً من دعم أحد الأطراف بطريقة عمياء”.



وقال في هذا الصدد:” أيهما أنسب لدولة مثل الولايات المتحدة: الذهاب إلى هناك لإحلال السلام أم الذهاب بالبنزين والوقود.



وعن موقف بلاده، قال الرئيس التركي: “موقفنا تجاه التوتر بين فلسطين وإسرائيل نابع من أننا شعب لم يحد عن العدالة والإنصاف منذ قرون”.