انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا بطوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، صورا جديدة لقتلاه ضمت 12 جنديا إضافيا.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى إلى 257 قتيلا منذ بدء عملية طوافان الأقصى.

ووفق آخر إحصائية، ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1300 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3300 منذ بدء العملية.

واعترف الاحتلال بمقتل الجنرال "ليئون بار" من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال خلال اشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

من ناحية ثانية، بلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمم المتحدة الخميس، بوجوب أن ينتقل جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وقالت الأمم المتحدة إنها طلبت من الاحتلال إلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، أن مسؤولي الأمم المتّحدة في غزة تبلّغوا من قبل ضباط الارتباط العسكري في جيش الاحتلال بأنّه يجب أن يتمّ نقل جميع سكّان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة".

وأشار إلى أن المنظمة الدولية طلبت من تل أبيب "إلغاء" هذا القرار لأنّ عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة وبالتالي فإنّ عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".

بالمقابل، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تحذير سكان غزة للانتقال دعاية زائفة وحرب نفسية، داعية المواطنين إلى تجاهلها.