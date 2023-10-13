انت الأن تتابع خبر الاحتلال في صدمة .. ما حصل في الكواليس قبيل طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أساء كبار قادة الجيش الإسرائيلي التقدير حول احتمالية وقوع هجوم من قبل حركة حماس قبل ساعات من عملية طوفان الأقصى.

وفي التفاصيل، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطا غير عادي لتحركات "حماس في غزة، لكن كبار قادة الجيش والشاباك قرروا عدم استنفار القوات.

وكشف المسؤولون الإسرائيليون، للموقع، أن الاستخبارات رصدت عشية عملية طوفان الأقصى علامات على نشاط حماس في غزة، تشير إلى أنها ربما كانت تستعد للهجوم.



وحسب أكسيوس، فإن القادة الإسرائيليين أجروا مشاورات رفيعة المستوى مساء الجمعة، لفهم طبيعة المعلومات الاستخباراتية الجديدة، وكانت أحد الاحتمالات التي أثيرت في المشاورات، وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى في محيط قطاع غزة، بسبب احتمال وقوع هجوم.

ولكن بعد المشاورات، قرر القادة العسكريون انتظار وصول المزيد من المعلومات الاستخباراتية.

وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أن المعلومات الاستخبارية التي تم تلقيها الجمعة لم تتحول إلى إنذار مبكر بالحرب.

وقال المسؤول إنه بعد مشاورات ليلة الجمعة، قرر مدير الشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إرسال قوة تابعة لـ"الشاباك"، وفريق من الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة إلى جنوب إسرائيل لسيناريو محاولة التسلل عبر الحدود والقيام بعملية اختطاف محدودة، وأضاف: "بدأت هذه القوات القتال صباح السبت".

لكن مسؤولا إسرائيليا ثانيا قال إن "القرار جاء بعدم إصدار إنذار بناء على معلومات استخباراتية وكان سوء تقدير".