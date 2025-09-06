الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت سكان مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني، إلى الانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا، تحسّبا لهجوم بري على أكبر مدينة في القطاع.

الاحتلال يعلن منطقة إنسانية جنوب غزة تحسباً لهجوم بري

وفي رسالة موجهة "إلى سكان مدينة غزة وكل الموجودين فيها"، قال المتحدث بالعربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي (جنوب) منطقة إنسانية".

وتقدر الأمم المتحدة أن قرابة مليون نسمة يسكنون في مدينة غزة ومحيطها، وتحذر من "كارثة" في حال قامت إسرائيل بشنّ هجوم واسع النطاق على المدينة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا، و 422 إصابة خلال الساعات الماضية.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,300 شهيدا و 162,005 إصابات منذ "السابع من أكتوبر" لعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم 11,768 شهيدا و 49,964 إصابة.

وقالت الوزارة إنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و190 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا للمستشفيات إلى 2,362 شهيدا وأكثر من 17,434 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، 3 وفيات جديدة.