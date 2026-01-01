الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات من لواء “الحشمونائيم” ، الذي يضم جنودا من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.

إسرائيل: نشر لواء من الجنود الحريديم في جنوبي سوريا

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نقله اليوم الخميس موقع تليفزيون سوريا:” إن قوات المشاة التابعة للواء باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ”المحددة الهدف”، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان”.

وأضاف البيان أن اللواء سيواصل العمل في “ساحات مختلفة”، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، انتهاء مهام لواء الاحتياط رقم 55 في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيرا إلى اختتام مهامه في المنطقة، وفق ما أورده تليفزيون سوريا.