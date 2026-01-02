الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد حدوث مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في إيران خلال التظاهرات، ومقتل ستة أشخاص الخميس أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أنّ الولايات المتحدة جاهزة للتحرك إذا قامت إيران بقتل متظاهرين.

ترامب يهدد بالتدخل لإنقاذ المتظاهرين في إيران

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم" مضيفا: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، في خامس يوم لأكبر احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ 3 سنوات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة والتراجع المستمر في قيمة العملة الإيرانية.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء حكم المرشد الأعلى الإيراني، فيما طالب آخرون بعودة النظام الملكي.