أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد الكبوس

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد الكبوسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الاعمال الاستاذ حسن محمد حسن الكبوس، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه ابراهيم وهاشم وامين ومأمون محمد حسن الكبوس، وكافة آل الكبوس، بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى والـدهم- رجل الاعمال، ورجل البر والاحسان وداعم اعمال الخير الحاج / محمد حسن الكبوس، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته هذا المصاب الجلل

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.