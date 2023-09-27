أخبار اليمن : إقالة حكومة بن حبتور ( نص بيان هام)

إقالة حكومة بن حبتور ( نص بيان هام)أصدر مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية بيانا هاما ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصه :

استجابة لما تضمنه خطاب السيد قائد الثورة "يحفظه الله" بمناسبة المولد النبوي الشريف 1445هـ على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً طارئاً برئاسة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ووقف على مضامين خطاب قائد الثورة المتضمن للمرحلة الأولى من التغيير الجذري ودستورية القرآن.

وإذ يؤيد ويبارك مجلس الدفاع الوطني قرار قائد الثورة وما حظي به من إجماع شعبي وجماهيري في جميع محافظات الجمهورية، فإنه وعبر المجلس السياسي الأعلى يعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وقد أشاد المجلس بدور الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهتها من عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد وإسهامها في الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان.

كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف وما تدلل عليه من إرتباط الشعب اليمني بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبالكتاب الذي جاء به، كما يشكر اللجان المشاركة في إنجاح الفعالية في جميع ساحات الجمهورية، وكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الاحتفاليات الدينية والوطنية التي تعمق الهوية الإيمانية.

المصدر: وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

