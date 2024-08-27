أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدة

حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدةأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في محافظة الحديدة غربي اليمن إلى 36 قتيلا و564 مصابا منذ أواخر يوليو الماضي.

وقالت المنظمة في بيان: "منذ أواخر الشهر الماضي، تحولت سيول الأمطار إلى فيضانات متدفقة اجتاحت المدن والقرى في اليمن، مخلفة وراءها دمارا كبيرا".

وأضافت: "في محافظة مأرب (وسط)، وجدت أكثر من 8 آلاف و400 عائلة نازحة نفسها فجأة دون مكان تلتجئ إليه بعد تدمير 6 آلاف و700 مأوى".

وتابع البيان: "حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى أنهار، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش".

وأردف: "في محافظة الحديدة الغربية، لم يقل الوضع سوءاً، فبغمر مجتمعات بأكملها، ارتفع عدد القتلى بشكل كبير، حيث لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم وأصيب 564 آخرون منذ أواخر يوليو".

وعن إغاثة المتضررين من السيول قال البيان: "كانت الاستجابة الإنسانية سريعة، ولكن حجم الكارثة هائل.. تسعى منظمات الإغاثة التي تواجه الصراع المستمر ونقص التمويل والقيود المتزايدة إلى تقديم الإغاثة الطارئة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية كبيرة، والتعقيدات تزداد يوما بعد يوم".

