أخبار اليمن : الراعي يؤكد أهمية دور الرقابة البرلمانية وفق توجهات الدولة

الراعي يؤكد أهمية دور الرقابة البرلمانية وفق توجهات الدولةأكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، أهمية تنظيم وإقامة الدورات المكثفة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بالدوائر التابعة لجهاز الأمانة العامة بالمجلس وتعريفهم بماهية ووسائل ونتائج الرقابة البرلمانية.

وشدد على ضرورة فهم المعارف والمهارات التي تلقاها المتدربون في الدورة وتنفيذها في الواقع العملي لمواكبة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وحث رئيس مجلس النواب المشاركين والمشاركات في الدورة على أهمية العمل بوتيرة عالية للارتقاء بمستوى الأداء للمهام المنوطة بعمل الدوائر في جهاز الامانة العامة والمكاتب التابعة للمجلس.

جاء ذلك خلال اختتام، الدورة التدريبية الخاصة بـ "الرقابة البرلمانية" اليوم لبرنامجها.

هدفت الدورة، التي نظمتها الأمانة العامة بالمجلس على مدى أسبوعين، إلى تعريف عدد من كوادر وموظفي الدوائر والمكاتب بجهاز الأمانة العامة بالمجلس على الرقابة البرلمانية- ماهيتها، ووسائلها ونتائجها.

وفي الاختتام، أشاد رئيس دائرة المعلومات والنظم، عبدالملك المتوكل، بتعاون المشاركين في الدورة والتزامهم في الحضور والمتابعة وصولاً لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدورة.

وأكد أن الدورة تعد إضافة نوعية لتطوير وتحديث الأداء الفني في الجانب الرقابي بالجهاز الإداري والفني للمجلس.

فيما نوه المدرب عبدالرحمن نصار، في كلمته بأهمية إقامة مثل هذه الدورات ودورها في تنمية القدرات والمهارات في مجالات الرقابة البرلمانية.

من جانبه ثمن خالد السلفي في كلمة المتدربين، الجهود المبذولة من قيادة المجلس والأمانة العامة في سبيل إنجاح هذه الدورة النوعية والتي من شأنها تعزيز وسائل الرقابة البرلمانية المساعدة للمجلس.