أخبار اليمن : الأونروا: الوضع في قطاع غزة كارثي

الأونروا: الوضع في قطاع غزة كارثيجدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التأكيد على أن الوضع في قطاع غزة "كارثي"، وأن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع "ضئيلة للغاية" في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كل من لويز ووتريدج المتحدثة باسم /الأونروا/ في غزة، ووسام روز نائب المدير الميداني الأول لـ"الأونروا" واللذين كانا يتحدثان عبر الفيديو من دير البلح وسط غزة.

وقالت ووتريدج إن مئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر، بحثا عن ملجأ آمن.

وأضافت: "ما نراه الآن هو أسر وأمهات وأطفال يجرون أمتعتهم.. معظم الناس ينتقلون قسرا، هناك وصول محدود للغاية لأي نوع من المركبات لهذا النوع من النزوح الآن، والناس ببساطة لا يعرفون إلى أين يذهبون".

وأشارت إلى أنه في المنطقة الإنسانية التي أعلنها الكيان الإسرائيلي في خان يونس والمواصي "يمكن بالكاد رؤية الرمال على الأرض، فالمنطقة مكتظة".

وأضافت : "هناك دبابات في مناطق كانت تعرف سابقا بأنها مناطق آمنة، وهذا مجرد دليل آخر على أن قطاع غزة ليس مكانا آمنا، فالناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا توجد وسيلة للعثور على الأمان، كما أن الوصول إلى الموارد الإنسانية محدود للغاية، لأن العمليات الإنسانية تنزح هي الأخرى في ظل أوامر الإخلاء هذه".

من جانبه قال نائب المدير الميداني الأول لـ"الأونروا" إن سلسة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلن عنها الكيان الإسرائيلي إلى 11 بالمائة فقط من قطاع غزة بأكمله.

وأضاف: "إنها في الحقيقة كثبان رملية... مناطق مزدحمة، حيث يتكدس الناس ويفعلون كل ما في وسعهم للعيش".

ونبه إلى أن الناس هناك "يواجهون خيارات مستحيلة"، فهم لا يعرفون ماذا يفعلون وما إذا كان يجب عليهم البقاء أم الرحيل.

وحذر من "العاصفة المثالية" التي تخلق البيئة التي يمكن أن ينتشر فيها شلل الأطفال، مشيرا إلى "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقطاع صحي مدمر، وخدمات وظروف مياه وصرف صحي رديئة للغاية، والناس الذين يعيشون وسط القمامة وبـِرك من مياه الصرف الصحي، ويشعرون بالتوتر والقلق وتضعف أنظمتهم المناعية".

وأكد المسؤول الأممي أنهم يوجهون جهودهم الآن لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي ستبدأ يوم السبت المقبل والتي تستهدف نحو 640 ألف طفل، حيث سيتلقى 40 بالمئة من هؤلاء الأطفال اللقاحات من الأونروا التي تعد لاعبا رئيسيا في تلك الحملة.