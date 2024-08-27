تضرر 30 منزلاً و5 مساجد في حريب مأرب نتيجة الأمطار
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، في حدوث أضرار كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين والطريق العام.
وأوضح مدير المديرية صادق هيسان أن السيول الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية تسببت في تهدم وتضرر أكثر من 30 منزلاً و5 مساجد بشكل جزئي وكلي، ودفن وطمر نحو 20 بئر مياه بمنظوماتها الشمسية.
وذكر أن الخسائر الأولية في القطاع الزراعي تبين تضرر أكثر من خمسة آلاف لبنة من الأراضي الزراعية غالبيتها مزروعة بأشجار الفواكه والبن.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن هيسان ، تأكيده أن لجنة الطوارئ والكوارث في المديرية باشرت أعمال حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرق، ومنها الخط الرئيسي الذي يربط المديرية بمحافظة صنعاء.
ودعا إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمعالجة الأضرار وفقاً للمتاح، مشيراً إلى افتقار المديرية للإمكانيات الضرورية لمواجهة هذه الكوارث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تضرر 30 منزلاً و5 مساجد في حريب مأرب نتيجة الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.