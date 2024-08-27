أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي أبو عبيد

امين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي أبو عبيدبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / علي أحمد قايد ابو عبيد، عضو المجلس المحلي بمديرية سحار، محافظة صعدة، والذي وافاه الاجل اثر حادث مروري مؤسف، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ عبدالله احمد قايد ابو عبيد ، وإخوانه، وكافة آل ابو عبيد، بمنطقة المهاذر، مديرية سحار، محافظة صعدة، عبّر الامين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون".